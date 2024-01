ENERGIA: CAMPITELLI, CONVOCATO TAVOLO REGIONALE PER EMISSIONI ODORIGENE

PESCARA – “L’esito del Tavolo di lavoro costituirà un riferimento da utilizzare negli ambiti dei processi istruttori e decisionali in ambito autorizzativo e interesseranno tutte le aziende che, avendo emissioni odorigene, devono ottenere le autorizzazioni quali AUA e AIA oppure che devono attivare le procedure semplificate in materia di rifiuti”.

Così l’assessore all’Energia, Nicola Campitelli, nell’annunciare la riunione, prevista per venerdì 26 gennaio, nella sede dell’Assessorato all’Energia, a Pescara, del tavolo di lavoro regionale in materia di emissioni odorigene, i cui componenti sono stati individuati tra il personale degli uffici della Regione Abruzzo, competente al rilascio dei titoli abilitativi che ricomprendono anche le emissioni odorigene e i rappresentanti di Arta Abruzzo.

“Il lavoro di questo tavolo, istituito con delibera di Giunta regionale n. 933 del 20 dicembre scorso, è di rilevante importanza in quanto il decreto direttoriale 28 giugno 2023, n.309, pur fornendo un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali, richiede che siano stabilite azioni da parte delle autorità regionali per modulare e attuare tali orientamenti”, spiega in una nota Campitelli.

“L’individuazione preventiva di cosa serva per ottenere un’autorizzazione ad esercire un’attività, anche in presenza di normativa complessa, rappresenta uno dei principali obiettivi di questo assessorato e la costituzione del tavolo di lavoro, avvenuta con una delibera frutto della mia iniziativa e la riunione di venerdì rappresentano pienamente la concretezza del nostro lavoro. Attività produttive con emissioni odorigene sotto controllo vuol dire far convivere sviluppo economico e qualità della vita dei cittadini e visitatori: lo sviluppo economico sostenibile passa da qui”, conclude.