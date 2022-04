ENERGIA DA SOLE, VENTO E ACQUA, ABRUZZO VIRTUOSO: SETTIMA REGIONE IN ITALIA, GAS COPRE SOLO 30,6%

PESCARA – L’Abruzzo è una delle regioni più avanti nel cammino verso la riconversione energetica, producendo dalle rinnovabili il 26,6% del suo fabbisogno, risultando la settima in Italia.

Segnatamente, quarta per l’idroelettrico, quinta per numero di pannelli fotovoltaici rispetto agli abitanti, ottava per potenza istallata di eolico. Sotto la media anche il fabbisogno di gas metano, che copre solo il 30,6%.

I dati sono quelli, aggiornati a fine 2019, del report dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo, e rappresentano una buona notizia, alla luce del drammatico caro bollette e della crisi bellica in ucraina, con la contestuale scoperta, dopo decenni di mancate politiche energetiche a livello nazionale, che il 40% di gas viene fornito all’Italia da un autocrate guerrafondaio come Vladimir Putin.

I dati sulla produzione di energia rinnovabile in Abruzzo, sono stati più volte snocciolati anche nel corso del convegno di mercoledì scorso “Energy for the future of industrial areas”, organizzato dall’Agenzia regionale attività produttive (Arap), nel ruolo di braccio operativo della Regione Abruzzo, con al centro le opportunità offerte dalla tecnologia dell’idrogeno verde, che consente di immagazzinare, stoccare e rende fruibile l’energia prodotta da fotovoltaico, eolico e idroelettrico, con zero emissioni, e in prospettiva a prezzi competitivi per imprese e famiglie, anche alla luce dell’aumento del costo del gas e petrolio, e delle incertezze geopolitiche che incombono sulle forniture.

A dare un ulteriore impulso fotovoltaico ed eolico, sarà anche la nascita di comunità energetiche, con comuni come Gagliano Aterno in provincia dell’Aquila, già in una fase avanzata, e che consente di produrre, con la costituzione di un’associazione di cittadini, ma anche di enti e amministrazioni energia pulita, e consumarla in loco, godendo così per i prossimi 20 anni degli incentivi statali garantiti dal decreto legge 162 del 2019. Opportunità che sarà incentivata ulteriormente, nell’investimento iniziale e nel processo, da un progetto di legge regionale che ha avuto già l’ok in commissione.

Tornando dunque al quadro più aggiornato disponibile, nel 2019, secondo il report, l’Abruzzo ha consumato – trasporti esclusi – 2.448 Ktep (l’unità di misura dell’energia che esprime la tonnellata equivalente di petrolio) di energia per i riscaldamenti e per l’elettricità, sia per le case che per le attività produttive.

Per raggiungere questa cifra, ha dovuto attingere per il 30,6% dal gas naturale e per il 28,1% dal petrolio e dai loro derivati. Per il 26,6%, invece, dalle energie rinnovabili, mentre per il 14,6% da altre fonti.

Da evidenziare il dato dell’energia rinnovabile: l’Abruzzo è sopra la media italiana del 17,1%.

Al top c’è la val d’Aosta 91,1%, la Provincia autonoma di Bolzano a 63,7%, la Basilicata al 49,5%, la provincia autonoma di Trento al 43,1% la Calabria al 40,4%, il Molise al 39,1%. In coda l’Emilia-Romagna con appena l’11,3%, il Lazio, 9,2% e la Liguria 7,7%.

In Abruzzo la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili è di 3.194,1 GWh, pari al 2,8% della produzione nazionale.

Il 52,5% è fornito dall’idroelettrico (1.676,2 GWh), e “l’Abruzzo, che fra le regioni del Centro-Sud ha la maggiore potenza installata per l’idroelettrico, è sesta nella graduatoria nazionale e quarta per potenza rapportata a 10.000 abitanti”.

Il 28,5% arriva dal solare (911,5 GWh), e l’Abruzzo, per gli impianti fotovoltaici “nel rapporto potenza/abitanti si colloca al quinto posto. A circa metà classifica, invece, sia per la produzione di energia, sia in quella della potenza installata”, si legge nel report.

Ancora, il 14% è prodotto dall’eolico (446,5GWh) e l’Abruzzo, con 255,1 MW, si colloca all’ottavo posto della graduatoria per la potenza istallata; stessa posizione per il dato ogni diecimila abitanti e per energia prodotta”.

Infine il 5,0% proviene dalle bioenergie, che complessivamente forniscono 159,9 GWh.