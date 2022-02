ENERGIA, GIORGETTI: “SE AUMENTO DIVENTA STRUTTURALE COMPENSAZIONI IMPOSSIBILI”

ROMA – “Se il Governo ha tamponato le ricadute dell’aumento sui consumatori con misure d’emergenza del valore di quasi tre miliardi, tali interventi di compensazione diverrebbero impossibili ove l’aumento diventasse strutturale. Il problema dovrà pertanto essere affrontato con strumenti comuni, in un’ottica di lungo periodo”.

Così il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti nel corso del suo intervento ad Opening 2022 di Ahk. Un segnale, infatti, quello del rialzo dei prezzi dell’energia al consumo e per le imprese , dice, “da non sottovalutare” e per il quale, “per evitare ricadute sociali negative, la transizione energetica richiederà l’adozione di strumenti di sostegno dei settori energivori e della manifattura europea”.