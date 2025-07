ENERGIA: PROGETTO MED WIND, MAGNACCA, “OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER L’ABRUZZO”

PESCARA – “Il progetto Med Wind di Renexia è una grande opportunità per l’Abruzzo in termini occupazionali e produttivi. Consentirà di realizzare nella nostra regione una fabbrica per la produzione di pale eoliche e turbine”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, al termine del tavolo tecnico che si è svolto a Pescara per la presentazione del parco eolico offshore che verrà realizzato nell’area mediterranea, promosso dal gruppo Toto in joint venture con la società cinese MingYang Smart Energy.

Alla presenza del capo di Gabinetto del Presidente Marsilio, Stefano Cianciotta, del direttore generale, Antonio Sorgi, e dei direttori dei dipartimenti Sviluppo economico e Territorio e Ambiente, Germano De Sanctis e Pierpaolo Pescara, la società ha illustrato gli obiettivi di mercato, il piano industriale, gli investimenti (in più regioni dell’area Zes), gli obiettivi occupazionali e la strategia dell’intervento.

“Ci troviamo di fronte – ha aggiunto l’assessore Magnacca – ad un intervento che prevede la partnership del ministero delle Imprese e del Made in Italy per un valore stimato di investimenti di diversi miliardi di euro. Si stanno valutando diverse ipotesi – spiega l’assessore Magnacca – per l’imbarco delle pale e delle turbine fabbricate in Abruzzo tra cui anche il Porto di Punta Penna di Vasto (Chieti), considerando che le merci saranno spostate solo via mare e destinate al mercato europeo e nordafricano. E’ un’ipotesi – conclude l’assessore Magnacca – che va consolidata con ulteriori indagini e analisi che stiamo portando avanti su espressa indicazione del Presidente Marsilio, nella consapevolezza che l’Abruzzo può giocarsi una chance importante per attrarre un’impresa tecnologicamente innovativa con un business per il quale c’è un potenziale di crescita molto considerevole non solo nel mercato europeo”.