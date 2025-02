ENERGIA: SIGISMONDI (FDI), “SALVAGUARDARE IDROELETTRICO ITALIANO”

ROMA – “La produzione di energia idroelettrica per la nostra Nazione è molto importante e la necessità di rafforzare la competitività del sistema idroelettrico italiano è altrettanto decisivo”.

Lo dichiara in aula il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Il governo – spiega – è impegnato con determinazione a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, della transizione energetica. E va sottolineata la visione strategica che ha il governo Meloni nel rendere l’Italia uno snodo fondamentale per i flussi energetici tra Europa e Africa, grazie anche al Piano Mattei. L’idroelettrico si conferma una risorsa energetica fondamentale per l’Italia, sia per la decarbonizzazione sia per garantire l’indipendenza energetica. Nel primo semestre del 2024, per la prima volta in Italia, la produzione energetica prodotta da fonti rinnovabili ha superato quella prodotta da fonti fossili. L’idroelettrico rappresenta la principale fonte rinnovabile del nostro Paese. Puntare sull’idroelettrico vuol dire anche investire sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e sulla tutela del territorio”.

“Condividiamo, quindi, l’impegno richiesto dalla mozione al governo affinché avvii un dialogo con le istituzioni europee per salvaguardare la filiera italiana dell’idroelettrico, valutando anche la possibilità di una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti”, conclude Sigismondi.