ENERGIA, TORTO: “SUBITO SCOSTAMENTO DI BILANCIO PER CONTRASTARE CARO BOLLETTE”

ROMA – “Superate le elezioni per il Quirinale, ora è davvero necessario accelerare per dare risposte concrete a famiglie e imprese. L’azzeramento degli oneri sulle imprese rappresenta primo importante passo nella direzione giusta, ma non può essere sufficiente. Occorre subito un nuovo scostamento di bilancio, per finanziare nuovi ristori e contrastare il caro bollette”.

Lo dichiara la portavoce del MoVimento 5 Stelle Daniela Torto, capogruppo in commissione Bilancio alla Camera dei deputati.

“Per arginare l’impennata dei prezzi dell’energia elettrica e del gas abbiamo bisogno di misure strutturali, non interventi spot utili solo a tamponare il problema. Le proposte del Movimento 5 Stelle sono sul tavolo, dal recupero dell’extra gettito derivante dalle aste per l’emissione di CO2 alla riduzione dell’Iva sulle bollette dell’energia elettrica. Adesso mi auguro che anche le altre forze politiche mostrino responsabilità e lavorino unitamente al Movimento per raggiungere al più presto questi obiettivi. Cittadini e imprese non possono perdere altro tempo”, conclude Torto.