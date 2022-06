ENERGIA, UE: “RISCHI APPROVIGIONAMENTO PIU’ GRAVI CHE MAI”

BRUXELLES – “La situazione sta peggiorando. I rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono più alti che mai. Sono 12 i Paesi membri colpiti dalle riduzioni da Gazprom e alcuni non hanno più alcun tipo di fornitura di gas dalla Russia. Questi tagli sono parte di una strategia deliberata di Gazprom per infondere incertezza, destabilizzare il mercato europeo e impedire un riempimento degli stoccaggi. Questo aumenta i prezzi e mina la sicurezza di approvvigionamento”. Lo ha dichiarato la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, in conferenza stampa al termine del Consiglio Energia a Lussemburgo.