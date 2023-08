ENERGIE RINNOVABILI: IL GRUPPO SPAGNOLO VALFORTEC PUNTA SULL’ABRUZZO

TERAMO – “Il gruppo spagnolo Valfortec S.L., punto di riferimento nel campo delle energie rinnovabili, operativo in diverse aree di business e con una diffusione internazionale, fa il suo ingresso in Italia partendo proprio dall’Abruzzo”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che è stato firmato ieri, 8 agosto, l’accordo con la Società abruzzese Yang srl per lo sviluppo in Italia di complessivi 100 MWp di impianti fotovoltaici.

“Le prime strutture saranno sviluppate in Abruzzo, in cui sono stati già selezionati 7 progetti e dove il gruppo spagnolo intende concentrare la maggioranza degli investimenti”, viene sottolineato.

“La joint venture con sede a Milano, ma con cuore operativo in provincia di Teramo, ha obiettivi ambiziosi e di lungo termine – si legge ancora nella nota – Lo sviluppo strategico è stato affidato al dottor Gianni Antonucci, manager abruzzese di provata esperienza, e sarà incentrato sulla produzione e distribuzione diffusa di energia da fonti rinnovabili. Gli impianti saranno a basso impatto ambientale e l’energia prodotta verrà messa a disposizione delle imprese e delle famiglie del territorio”.

“Ci auguriamo – dichiara Fidel Roig, patron di Valfortec – che tutti gli operatori locali a vario titolo coinvolti ci aiutino a investire sul territorio. Noi ci impegneremo a restituire al territorio il valore generato”.