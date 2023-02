ENERGIE RINNOVABILI: SABATO INFOPOINT ORGANIZZATO DAL M5S AD AVEZZANO NELLA GALLERIA KENNEDY

AVEZZANO -Sabato 18 Febbraio ad Avezzano, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la galleria JFK, al primo piano, si terrà un punto informativo sulle Comunità energetiche. Sarà possibile informarsi su come costituire una Comunità Energetica Rinnovabile e sui benefici economici, sociali e ambientali per i cittadini che decidono di associarsi.

L’appuntamento di Avezzano è parte della campagna nazionale del Movimento 5 stelle denominata “facciamo comunità energetica” che si svolgerà per tutto il mese di Febbraio.

“Dopo il partecipatissimo convegno dello scorso 3 Febbraio – a cui hanno preso parte istituzioni, associazioni di categoria, professionisti e imprese – questa sarà una nuova occasione di incontro con i cittadini per fornire informazioni utili, far conoscere questo prezioso strumento di democrazia energetica e risparmio in bolletta, e per muovere un ulteriore passo verso la costituzione della prima Comunità Energetica Rinnovabile nella città di Avezzano”, così il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele.