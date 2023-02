ENERGIE RINNOVABILI: SE NE PARLA IL 3 FEBBRAIO AD AVEZZANO NELLA SALA MONTESSORI

AVEZZANO – L’appuntamento con la quinta e ultima tappa di questo primo giro di incontri sulle Comunità energetiche è per Venerdì 3 Febbraio, ore 18.00, Sala conferenze Montessori di Avezzano, in Via Genserico Fontana 6.

L’evento è organizzato e promosso dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, promotore e primo firmatario della Legge Regionale che agevola l’istituzione delle Cer in Abruzzo. Nell’appuntamento marsicano si discuteranno i temi legati alle Cer dal punto di vista di aziende e Imprese e tracceremo una strada virtuosa per mettere a sistema questo importante strumento. Nel corso dell’incontro saranno analizzati modelli che hanno visto il coinvolgimento, oltre che di Comuni e cittadini, anche di imprese singole o riunite in associazioni di categoria.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili ? Quale ruolo possono giocare le imprese nello sviluppo delle Comunità energetiche e quali vantaggi possono ricavarne? In che modo gli Enti pubblici possono realizzare impianti sugli edifici di loro proprietà per produrre energia pulita e condividerla con la comunità? A queste e ad altre domande risponderanno i nostri relatori: Berardino Pierleoni, Ingegnere e Presidente Edilcoop Abruzzo, Francesco D’Amore, Consigliere Edilcoop Abruzzo, Mauro Gaggiotti, Ingegnere e referente comunità energetiche cooperativa “ènostra”, Francesco Taglieri, Capogruppo M5S in Regione Abruzzo e primo firmatario legge regionale Cer e Giorgio Fedele, Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Attività produttive di Regione Abruzzo; modera Massimo De Maio, docente universitario di Ecologia Integrale.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.