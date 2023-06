ENI L’AQUILA CUP: AL FATTORI DUE GIORNATE DI RUGBY E AMICIZIA CON 400 GIOVANISSIMI ATLETI

L’AQUILA – Lo storico prato del “Tommaso Fattori” dell’Aquila ha accolto la terza edizione del Torneo Eni L’Aquila Cup, la competizione nazionale dedicata al rugby giovanile, organizzata dall’a.s.d Rugby Experience School.

Sviluppato in due giornate, la prima fase del torneo (ieri, sabato 10 giugno) ha visto protagonisti i giovani della categoria under 15: in palio il trofeo San Massimo Challenge, conquistato dalla formazione romana della Primavera rugby che ha avuto la meglio sui padroni di casa della Rugby Experience, al termine di una finale combattuta e bella da vedere.

Oggi è stata la volta del mini rugby e di quasi 400 giovanissimi appartenenti alle categorie under 7, 9, 11 e 13, provenienti dal centro Italia e dalle città di Cremona e Napoli. Gli incontri, iniziati al mattino e proseguiti fino al primo pomeriggio, sono stati preceduti da un emozionante prologo: tutti i mini rugbisti, infatti, hanno fatto il loro ingresso in campo salendo gli storici gradini del Tommaso Fattori, per poi posizionarsi al centro del rettangolo di gioco ed eseguire, abbracciati, l’Inno d’Italia.

La conclusione dell’Inno di Mameli ha dato il via alle fasi della domenica: desiderosi di iniziare, tutti i bambini hanno giocato ed interpretato al meglio il torneo mettendo in campo il loro grande entusiasmo e la loro voglia di divertirsi con i propri compagni e con l’ovale in mano.

“ La terza edizione del torneo Eni L’Aquila Cup ci ha regalato due giornate emozionanti di rugby ed amicizia: tutti gli atleti coinvolti sono stati protagonisti di una bellissima partecipazione e, con loro, anche i genitori che hanno colorato ed affollato lo stadio Tommaso Fattori. Da parte nostra, ci auguriamo di aver regalato loro un’attività ludico sportiva di qualità e ricordi ed amicizie importanti da custodire.” – ha esordito Alessandro Cialone, direttore tecnico della Rugby Experience.

“Il torneo chiude una stagione impegnativa e soddisfacente per la nostra associazione: abbiamo partecipato ai più importanti tornei e campionati nazionali dedicati al rugby giovanile, portando a casa un bagaglio ricco di esperienze e risultati importanti. Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto delle famiglie e all’impegno dei bambini e dei ragazzi che si sono allenati con continuità e costanza. Auguriamo loro di trascorrere una serena estate e di tornare ancora più motivati, per iniziare al meglio la nuova stagione” – ha concluso il direttore tecnico.

[mqf-dynamic-pdf]