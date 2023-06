ENI L’AQUILA CUP: AL TOMMASO FATTORI PROTAGONISTE LE GIOVANI PROMESSE DEL RUGBY ITALIANO

L’AQUILA – Fine settimana ovale con tanti giovani atleti, dall’under 7 all’under 15, ospitati sul prato del Tommaso Fattori per l’edizione numero tre dell’Eni L’Aquila Cup.

Prenderà il via sabato 10, per concludersi domenica 11 giugno la terza edizione della manifestazione nazionale, organizzata per la prima volta nel 2019 dall’associazione sportiva Rugby Experience School L’Aquila, dedicata ai giovanissimi atleti della palla ovale.

Anche quest’anno sarà il prato dello stadio comunale Fattori ad ospitare le squadre under 7, 9, 11, 13 e 15 provenienti dal centro Italia e dalle città di Napoli e Cremona. A rompere il ghiaccio saranno gli atleti dell’under 15, in campo sabato, fin dal primo pomeriggio: in palio il trofeo “San Massimo Challenge cup”.

Domenica mattina sarà la volta del mini rugby: dieci le società partecipanti con formazioni dall’under 7 all’under 13.

La terza edizione dell’Eni L’Aquila Cup, quest’anno di scena nel mese di giugno, sarà l’appuntamento conclusivo di una stagione bianco rossa importante, faticosa ed impegnativa, ma altrettanto soddisfacente ed entusiasmante.

Dichiara Federica Aielli, presidente della Rugby Experience L’Aquila: “Vogliamo dedicare la manifestazione a tutti i nostri atleti, dai più piccoli ai giocatori under 19, alle loro famiglie e al nostro staff: un gruppo affiatato di allenatori, educatori, accompagnatori, volontari e genitori che ha lavorato tanto, mettendo a disposizione tempo, energia, competenza ed entusiasmo per far crescere bambini e ragazzi della famiglia Rex. Un ringraziamento speciale a quei giocatori che quest’anno hanno intrapreso il percorso per diventare educatori, mettendosi a disposizione dei più piccoli, hanno incarnato i valori del nostro club: sostenere e avanzare uniti, insieme come uno, prima sul campo ed ora al fianco dei giovanissimi del mini rugby. In ultimo, ma non per ultimo, voglio ringraziare il Presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, per averci consentito di far scoprire il fascino del Fattori a così tanti ragazzi”.

