ENIGMISTICA TRICOLORE: FRATELLI D’ITALIA, “GRANDE SUCCESSO DEL TOUR A L’AQUILA, AVEZZANO E SULMONA”

L’AQUILA – “Grande successo per i gazebo di Fratelli d’Italia organizzati con l’iniziativa “Enigmistica Tricolore”, che ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini nei centri nevralgici della provincia: Sulmona, Avezzano e L’Aquila”.

Lo dichiarano congiuntamente Claudio Gregori, coordinatore provinciale, Benedetta Fasciani, vice coordinatrice e Valerio Castellani, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia.

“La risposta del territorio è stata entusiasmante. A testimonianza di un partito che non solo continua a crescere nei consensi, ma che si conferma anche nella nostra provincia, come nel resto della nazione, prima forza politica del Paese. L’iniziativa ha coinvolto famiglie, giovani, simpatizzanti e cittadini di ogni età, tutti attratti da un evento innovativo e partecipato, all’insegna della cultura, del confronto e della presenza attiva sul territorio”.

“Fratelli d’Italia – aggiungono i dirigenti provinciali – è un partito aperto, inclusivo, che ascolta, propone e coinvolge, sempre più radicato nelle comunità locali grazie all’impegno dei suoi militanti e rappresentanti istituzionali. Un sentito ringraziamento va ai coordinatori cittadini che hanno reso possibile il successo dei gazebo Mauro Tirabassi per Sulmona, Pierfrancesco Mazzei per Avezzano e Daniela Ianni per L’Aquila”.