ENNESIMA RISSA TRA STRANIERI ALL’AQUILA: FERMATI DUE GIOVANI DALLA POLIZIA

L’AQUILA- Due persone in stato di fermo e due feriti: è l’esito di una rissa scoppiata all’alba nella villa comunale dell’Aquila fra alcuni giovani, tutti di nazionalità non italiana. Stando a una prima ricostruzione della Squadra volante della Questura, diretta dal commissario Francesco D’Antonio, in tre si sarebbero accaniti contro altri due con mazze e bastoni, forse per un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.

Sembra che i due giovani malmenati siano stati anche rapinati. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Intanto due tunisini, accusati di rissa aggravata in concorso e rapina, sono stati dichiarati in stato di fermo, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.