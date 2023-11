ENNESIMA TRAGEDIA NEI CAMPI: VILLA SANTA MARIA, ANZIANO MUORE MENTRE MANOVRA UN MEZZO AGRICOLO

VILLA SANTA MARIA – Ennesima tragedia nelle campagne. Oggi si è verificato incidente mortale agricolo a Villa Santa Maria (Chieti), in contrada Poggio.

A perdere la vita – riporta l’Ansa – è stato il pensionato Tommaso Di Tomaso, 83 anni, residente del posto.

Il pensionato, unitamente a figli e nipoti, era andato nel suo appezzamento di terreno, a raccogliere le olive. Mentre manovrava il mezzo agricolo con carretto per caricare i sacchi di olive già raccolte ha accusato un iniziale malore, ma era vigile, poi il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato in un avvallamento di terreno e l’anziano vi è rimasto intrappolato sotto.

Il mezzo lo ha schiacciato nella zona della cassa toracica, ma non è morto subito. I soccorsi sono stati tempestivi e i sanitari del 118 gli hanno praticato per quasi un’ora il massaggio cardiaco, ma, purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta.

Di Tomaso è spirato davanti ai soccorritori e ai famigliari. Sono giunti anche i carabinieri di Archi e Villa Santa Maria per i rilievi e i vigili del fuoco di Casoli. Sul posto anche il sindaco Pino Finamore che ha espresso dolore e cordoglio per questa nuova tragedia nel settore agricolo.