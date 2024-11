ENOGASTRONOMIA: MENU ABRUZZESE DELLO CHEF ZONFA ALLA CENA DI GALA AMBASCIATA D’ITALIA IN SERBIA

L’AQUILA – Lo chef abruzzese William Zonfa, del Ristorante Palazzo Micheletti dell’Aquila, realizzerà la cena di gala mercoledì 20 novembre alle ore 19.30 nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, in occasione della IX edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in Serbia, dedicata quest’anno al tema “Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione”.

Saranno invitati Autorita’ serbe, comunità internazionale in Serbia, comunità italiana, esponenti del mondo della cultura e della scienza, giornalisti e food influencers, studenti di italianistica e di cucina.

La serata sarà arricchita anche dal percorso sensoriale sul vino italiano “Sparkling Italy”.

L’evento, in collaborazione con l’ICE e l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, si inserisce nel ricco programma che il Sistema Italia in Serbia ha messo a punto per la nona edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, rassegna lanciata dal MAECI per promuovere le eccellenze culinarie italiane presso tutta la rete diplomatico-consolare.

Il menù della serata proposta dallo chef Zonfa ricalca la tradizione culinaria abruzzese, arricchita da prodotti unici e di eccellenza della sua terra di provenienza

Queste le portate: insalatina di mare dell’Adriatico, passatina di ceci di Navelli (presidio Slow Food), gamberi e rosmarino, vitello tonnato, pallotte cacio e uova, risotto allo zafferano (Zafferano dell’Aquila d.o.p.), millefoglie alla crema , panna e frutti di bosco

“Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa importante manifestazione di promozione della nostra cucina”, ha detto Zonfa. “Portare eccellenze della terra abruzzese, come lo zafferano e i ceci, arricchirà un menù basato sulla tradizione della mia terra. L’Abruzzo è ricca di prodotti d’eccellenza, dal pescato del mare Adriatico, fino ai prodotti agricoli e di allevamento delle colline, fino agli altopiani montani. Sarà una cena che, oltre a deliziare gli ospiti dell’ambasciata, promuoverà le meraviglie d’Abruzzo, ormai ai vertici della cucina italiana”, conclude Zonfa.