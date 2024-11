ENOLOGIA: IMPRUDENTE, “SFIDA PRIORITARIA PROMUOVERE SISTEMA VINO REGIONALE”

PESCARA – “Il sistema-vino sta subendo alcuni cambiamenti, a partire dal clima, e noi dobbiamo essere bravi a cogliere le nuove opportunità utili e volte a rilanciare e stimolare il settore nel mercato internazionale”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente, intervenendo questa mattina a Pescara al convegno “Innesti di Cultura e Territorio”, promosso dall’Associazione dei produttori di Montepulciano d’Abruzzo “Terre dei Vestini”, nell’ambito di “Radici Vestine”, il ciclo di incontri dedicato alle esperienze italiane dove sono state valorizzazione le aree vocate alla produzione di vino di qualità.

Questa mattina a Pescara hanno illustrato la loro esperienza i rappresentanti siciliani di Etna Doc.

“L’iniziativa avviata dall’associazione per il riconoscimento della Docg Terre dei Vestini è straordinaria: valorizza un’area ricca di storia e cultura – ha osservato Imprudente – La partita più importante, tuttavia, è farla funzionare. Dobbiamo lavorare non solo sulla qualità – ha concluso il vicepresidente – bensì sulla politica complessiva di promozione del vino abruzzese. È la sfida più importante per conquistare i nuovi mercati”.