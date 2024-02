ENOTURISMO ABRUZZO: GROTTE DI STIFFE PROTAGONISTE CON “CALICI IN GROTTA”, BEST EVENT 2022-23

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Una tavola rotonda sull’enoturismo regionale e nazionale, scambi di idee, confronti di best practices, workshop formativi.

Sabato 24 febbraio il suggestivo Padiglione Becci al Marina di Pescara ha fatto da cornice all’evento “Enoturismo Abruzzo, persone e territori in Movimento”, che ha visto la partecipazione delle Grotte di Stiffe per l’evento che ha acceso il 2023 degli appassionati del vino: la manifestazione Calici in Grotta, un’assoluta novità promossa dall’amministrazione comunale di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), guidata dal sindaco Antonio Di Bartolomeo, dall’ATC, condotta dall’amministratore unico Giovanni Cappelli e dal direttore Victor Casulli, dalle associazioni “Terre dei Vestini” e dal “Movimento Turismo Vino Abruzzo”.

La giornata, organizzata dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, è stata “l’occasione per raccontare l’evento che abbiamo pensato e realizzato nel 2023, Calici in grotta, selezionato nell’ambito dell’appuntamento pescarese sull’enoturismo tra i Best Event del biennio 2022 – 2023”, illustrano Victor Casulli e Giovanni Cappelli, rispettivamente direttore e amministratore unico dell’ATC, Azienda Territorio e Cultura che gestisce le Grotte.

“Nel corso dell’intervento – si legge in una nota -, che ci ha visto protagonisti in quanto relatori, abbiamo spiegato la particolarità e la complessità di organizzare un evento di degustazione all’interno di un ambiente atipico e caratteristico qual è quello delle Grotte. Un contesto che, al contempo, riesce a regalare sensazioni ed emozioni uniche nel suo genere. Non è semplice portare eventi come questo all’interno di una Grotta, ma la prima edizione di ‘Calici in Grotta’ è stata una bella sfida che abbiamo vinto tutti insieme, con un sold out registrato nel giro di sole due ore dalla messa in vendita dei ticket. A dimostrazione dell’interesse e della partecipazione verso un’iniziativa di questo genere, che non vediamo l’ora di riproporre”.

“Da questo punto di vista – concludono Victor Casulli e Giovanni Cappelli – anche da parte del Movimento Turismo del Vino c’è la massima disponibilità a sostenere una seconda edizione. Per noi, infine, partecipare a un evento come quello di Pescara ci ha permesso di continuare a far conoscere e a promuovere le nostre Grotte”.