ENOTURISMO ABRUZZO: SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO, “LAVORIAMO A CRESCITA DEL SETTORE”

LORETO APRUTINO – “L’enoturismo e il turismo gastronomico si stanno affermando sempre di più di anno in anno, il cibo rappresenta per il 17% degli italiani la principale motivazione di scelta del luogo dove trascorrere le vacanze e per il 56% uno dei criteri su cui basare la scelta della propria meta. I vini, i prodotti tipici, la cucina rappresentano al tempo stesso la nostra cultura e la nostra ricchezza e possono contribuire allo sviluppo delle aree interne e di montagna. Il nostro obiettivo è che queste eccellenze possano essere sempre più conosciute e valorizzate. Perché ciò sia possibile occorre garantire infrastrutture adeguate, perché sono condizione essenziale per contrastare lo spopolamento”.

Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, intervenendo oggi all’evento “Enoturismo Abruzzo, persone e territori in Movimento” che si è tenuto al teatro comunale di Loreno Aprutino.

“Insieme alle associazioni che hanno dato vita al Patto di Spello lavoreremo perché il turismo enogastronomico possa continuare a crescere, in Abruzzo e nel resto del Paese”, ha concluso il sottosegretario