ENTE CAMERALE GRAN SASSO: BALLONE, “ELARGITO OLTRE UN MILIONE A 646 AZIENDE DEL TERRITORIO”

TERAMO- “Il 2023 è stato un anno di svolta per la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia” dichiara la presidente Antonella Ballone, illustrando i risultati nella conferenza di fine anno stamattina a Teramo: “Abbiamo stanziato oltre 1,3 milioni di euro di risorse in favore di 646 operatori economici per favorire l’accesso al credito, lo sviluppo delle imprese giovanili e femminili, la promozione delle eccellenze territoriali e l’incremento dei flussi turistici nelle province di Teramo e L’Aquila”. “258mila euro per il bando di accesso al credito delle imprese e ricevuto 102 domande di contributo”, continua Ballone.

“Per le nuove imprese stanziati 177mila euro di contributi e ricevuto 87 richieste. 350mila euro sono stati destinati alla promozione delle eccellenze territoriali, per finanziare circa 70 progetti. bando voucher per la transizione digitale ed ecologica ha ricevuto 252 domande con dotazione di 250mila euro. 160mila euro stanziati per il bando internazionalizzazione delle imprese, ricevendo 58 istanze. 180mila euro di contributi per attrarre flussi turistici e finanziate 77 candidature che hanno sviluppato 5.900 arrivi con 17mila giornate di presenza”.

“Oltre 440 mila euro per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore agricolo ed alimentare e per il comparto turistico per lanciare il brand Abruzzo nel mondo e di portare i produttori, gli operatori turistici e gli artigiani locali alle principali fiere di settore internazionali. 205mila euro stanziati per: Teramare al porto di Giulianova con la Marina Militare, Fiera dell’Agricoltura, Fiera della Pastorizia a Piano Roseto e Rassegna degli ovini a Campo Imperatore”.

“Tramite l’Agenzia per lo Sviluppo abbiamo realizzato 32 corsi formativi tecnici, per 293 ore di lezione, per 684 utenti, tra aziende e professionisti delle due provincie dell’Aquila e Teramo. 7 corsi, di cui 3 erogati attraverso il programma “GOL”, per 598 ore di formazione con 110 utenti”, conclude Ballone.