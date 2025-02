ENTE CAMERALE GRAN SASSO D’ITALIA: NUOVI BANDI PER SOSTENERE LE IMPRESE AQUILANE E TERAMANE

L’AQUILA – Nuovo impulso allo sviluppo economico delle province dell’Aquila e Teramo grazie ai contributi della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, che ha stanziato 500mila euro per lanciare una nuova serie di bandi a sostegno delle imprese per il 2025.

I bandi, in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio camerale, sono focalizzati su quattro aree chiave: Internazionalizzazione: € 100.000 per aiutare le imprese a conquistare o consolidare i mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e missioni commerciali. Accesso al credito: €150.000 per facilitare l’accesso al credito e sostenere gli investimenti delle aziende. Nuove imprese: €100.000 per incentivare la nascita di nuove imprese giovanili e femminili, fornendo supporto e strumenti per avviare un’attività. Turismo: €150.000 per attrarre nuovi flussi turistici e promuovere le bellezze del territorio.

“Con questi strumenti continuiamo a sostenere le nostre imprese” dichiara il presidente Antonella Ballone. “Si tratta di un’opportunità per le aziende che avranno a disposizione contributi a fondo perduto per iniziative di internazionalizzazione, avvio di nuove attività, per sostenere nuovi investimenti, promuovere il territorio Abruzzo nel mondo e incentivare così i soggiorni turistici nelle strutture ricettive locali e questo avrà un impatto positivo anche sul commercio e l’artigianato”.

Per maggiori informazioni e per scaricare i bandi, visita il sito web della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia: https://www.cameragransasso.camcom.it/it/la-camera/promozione-economica/bandi/.