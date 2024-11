ENTE MANIFESTAZIONI PESCARA: IL PD, “PIGNORAMENTI IN COMUNE, UNA FIGURACCIA NAZIONALE”

PESCARA – Accessi agli atti del Pd di Pescara sulla gestione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi (Emp). Il capogruppo Piero Giampietro ha detto, questa mattina in conferenza stampa, che sono arrivati pignoramenti in Comune da fornitori dell’Emp.

“Tramite questo accesso agli atti abbiamo scoperto che ci sono dei pignoramenti che terzi hanno fatto presso il Comune, perché evidentemente non sono stati pagati dall’Emp. Questo – ha proseguito Giampietro – è un fatto molto grave, vorrebbe dire, ed è una nostra deduzione, e su questo vogliamo che la politica ci risponda, che questi pignoramenti potrebbero essere arrivati anche al ministero della Cultura e questo perché come il Comune, anche il ministero finanzia l’Emp. Parliamo di una cosa grave perché Pescara ha sognato di diventare capitale europea di arte contemporanea e si è risvegliata con dei pignoramenti presso il ministero con una figuraccia nazionale. Ora – ha concluso il consigliere di opposizione – è necessario che venga tolta questa cortina di fumo che avvolge l’Ente Manifestazioni Pescaresi, che deve essere trasformato e salvato: temiamo, infatti, che i debiti dell’ente siano fuori controllo per cui deve esserci una risposta al più presto”.