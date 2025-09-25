ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI: NOMINATO NUOVO CDA, PRESIDENTE STEFANO CARDELLI

PESCARA – È stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi (EMP).

“Dopo l’ottimo lavoro svolto dal maestro Angelo Valori, che ha guidato l’Ente in un periodo particolarmente complesso, la presidenza passa a Stefano Cardelli, figura di grande esperienza nel mondo degli eventi pescaresi e abruzzesi”, si legge in una nota.

Accanto a lui, il nuovo CdA vede la nomina di Giampiero Di Biase, che ricoprirà il ruolo di Vicepresidente, insieme ai consiglieri Domenico Salerno, Maurizio Meterangelo, Sandra Marini, Stefania Di Blasio e Mirko Frattarelli. Confermati i revisori Barbara Grugnale e Cinzia De Santis.

“Il nuovo Consiglio è già operativo e si prepara ad affrontare le prossime sfide, ponendosi come punto di riferimento e collettore per l’organizzazione e la valorizzazione degli eventi pescaresi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta culturale e artistica della città”, si legge ancora nella nota.

“Ringrazio il maestro, Angelo Valori che si è messo immediatamente a disposizione per guidare l’Ente in un momento particolare – dichiara il sindaco di Pescara Carlo Masci – Faccio il mio più sincero in bocca al lupo al neopresidente, Stefano Cardelli e a tutto il consiglio di amministrazione che sono certo svolgerà un lavoro attento e puntuale per continuare a fare crescere l’Ente manifestazioni nell’interesse di Pescara e dei pescaresi”.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi – dichiara l’ex amministratore unico, Angelo Valori – al nuovo presidente Stefano Cardelli e a tutti i consiglieri appena nominati. L’Ente ha davanti a sé grandi possibilità per continuare la sua ultradecennale attività a favore del territorio, consolidando un patrimonio culturale e artistico che rappresenta un punto di forza per Pescara e per l’Abruzzo”.

Entusiasta ed emozionato il neopresidente, Stefano Cardelli: “Per me è un sogno che si realizza. Sono 30 anni che organizzo manifestazioni a Pescara e in tutto l’Abruzzo perché, oltre a essere stato direttore artistico del Comune di Pescara dal 1996 al 2003, sono stato consulente per gli eventi in tante città abruzzesi come, a esempio, Teramo, L’Aquila, Francavilla al Mare, e molte altre realtà. Per questo incarico voglio ringraziare l’assemblea dei soci, il sindaco Carlo Masci e tutti i nuovi consiglieri che compongono il CdA. Ringrazio anche il Maestro Angelo Valori, che ha traghettato l’Ente finora, svolgendo un grandissimo lavoro. Abbiamo l’obiettivo di continuare a rendere Pescara la regina d’Abruzzo e a migliorarci sempre di più. L’Ente dovrà essere il collettore di tutti gli appuntamenti pescaresi e proseguire nel percorso per far crescere il Pescara Jazz e Funambolika. Il gruppo di lavoro è di altissimo profilo, con tutti consiglieri che vengono dal mondo degli eventi e dell’intrattenimento musicale e questo aspetto sarà fondamentale per svolgere un lavoro certosino. La situazione dell’Ente è seria ma non impossibile, come diceva spesso il Maestro Valori, sono convinto che potremo fare grandi cose”.