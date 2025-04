ENTI LOCALI L’AQUILA: AFFERMAZIONE DELLA UIL-FPL, “LA VOCE DEI LAVORATORI CONQUISTA SPAZIO”

L’AQUILA – La Uil Fpl festeggia “una straordinaria affermazione”alle elezioni per il rinnovo delle Rsu negli enti locali della provincia dell’Aquila.

“Un risultato”, si legge in una nota, “che conferma la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori nei confronti del nostro impegno quotidiano, della nostra presenza costante e della nostra capacità di rappresentanza. La Uil Fpl si afferma come forza sindacale di riferimento, rafforzando la propria presenza nei luoghi di lavoro e conquistando un consenso significativo che premia un modo concreto, competente e trasparente di fare sindacato. A distanza di tre anni dall’ultima tornata elettorale, che aveva visto la Uil Fpl già protagonista con 46 liste presentate, oggi ha presentato 49 liste nella provincia. A fronte delle 43 Rsu elette nel 2022 oggi la pattuglia degli eletti sale a 64 Rsu. Il consenso in termini di voti ha visto oggi 637 preferenze contro le 387 della tornata precedente. La percentuale si attesta al 38%, la maggioranza relativa, rendendo la Uil Fpl il primo sindacato negli enti locali in provincia”.

Schiacciante la vittoria al Comune dell’Aquila (primo degli eletti Livio Stefanucci con 115 preferenze e il secondo, sempre Uil Fpl Danilo Ciuffetelli con 82 e al Comune di Avezzano (Ilio Ruscitti primo degli eletti con 26 voti), rispettivamente con 6 e 5 Rsu elette con punte di 185 voti all’Aquila e 71 ad Avezzano, ampio il distacco con le altre liste; così come all’Ater, in Camera di Commercio e all’Usrc. La Uil Fpl raccoglie il frutto di un lavoro quasi decennale anche in Consiglio regionale, il terzo ente per numero di dipendenti dove con 3 Rsu e 53 voti risulta la seconda lista a soli tre voti dalla prima, migliorando il risultato della scorsa tornata. In Consiglio regionale il primo degli eletti con 28 preferenze è stato il candidato Ermanno Natalini. Inoltre c’è stata un’affermazione capillare su tutto il territorio provinciale anche nei piccoli comuni, che rappresentano la parte più sofferente della pubblica amministrazione dove la Uil Fpl da anni lotta per il miglioramento della condizione lavorativa con la concreta applicazione del modello di sindacato a rete”.

“Testimoniano il risultato i successi avuto nei comuni di Rocca di Mezzo, Pizzoli, San Benedetto dei Marsi, Celano, Tagliacozzo e Luco dei Marsi, insieme a Enti in cui entriamo per la prima volta come il Comune di Sulmona e con forza nella Provincia dell’Aquila. «Questo successo è frutto di un lavoro collettivo, della passione dei nostri candidati e delegate, e del legame profondo con le persone che rappresentiamo, in particolare voglio ringraziare tutti i candidati, eletti e non eletti, unitamente agli scrutatori e ai simpatizzanti – afferma il segretario provinciale Antonio Ginnetti – Continueremo con responsabilità e determinazione a portare avanti le battaglie per i diritti, la dignità e la valorizzazione del lavoro. La squadra che ha il merito di questo straordinario successo ha visto il gruppo dirigente Uil Fpl composto da Daniele Mingroni, Valentina Vespa, Roberto Riga, Antimo Rauso, Claudio Incorvati, Vittoria Di Ponzio eELE Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto le nostre liste, confermando che insieme possiamo costruire un futuro migliore nei posti di lavoro e nella nostra comunità».