ENTI LOCALI: MARSILIO IN VISITA ISTITUZIONALE A SANTE MARIE E ROCCA DI BOTTE

L’AQUILA – “Si tratta di comuni inseriti nella nuova Area interna un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi anche perché il lavoro è stato lungo e laborioso proprio con il fine di contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico dei comuni dell’entroterra. Questo significa che c’è grande attenzione per questi territori ed è per questo che ritengo importante visitarli per un confronto diretto con i sindaci e con gli altri rappresentanti della comunità locale per vedere da vicino le problematiche, le criticità, quelli che sono i progetti in cantiere oppure quelli già avviati ma non ancora ultimati”.

Così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel corso della visita istituzionale nella Marsica, oggi pomeriggio, a Sante Marie e a Rocca di Botte dove è stato ricevuto dai rispettivi sindaci Lorenzo Berardinetti e Fernando Antonio Marzolini nell’aula consiliare delle sedi municipali.

Il Cammino dei Briganti, il sentiero a lunga percorrenza ad anello che si sviluppa tra Abruzzo e Lazio, è stato così sottoposto all’attenzione del presidente Marsilio che lo ha definito “un’intelligente iniziativa di promozione del territorio e di turismo sostenibile a cui va dato il merito all’amministrazione comunale di Sante Marie di averlo sviluppato”, si legge in una nota.

Il sindaco Berardinetti ha illustrato quelle che sono le priorità del Comune di Sante Marie indicando, tra l’altro, i lavori di messa in sicurezza delle strade, la scuola e gli interventi di gestione ambientale.

Anche il primo cittadino di Rocca di Botte ha sottolineato come il paese abbia subito un rilevante processo di marginalizzazione nonostante gli sforzi profusi ed abbia necessità di interventi di rivitalizzazione e soprattutto di sostegno economico. Ha poi accompagnato il presidente della Regione in visita in due chiese del paese, fiori all’occhiello e interessanti testimonianze della storia locale.