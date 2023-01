ENTRA IN CASA VIOLANDO DIVIETO AVVICINAMENTO, LA MADRE CHIAMA CARABINIERI: ARRESTATO A MONTESILVANO

MONTESILVANO – È entrato in casa in piena notte spaventando la madre che, profondamente scossa ed allarmata dati i precedenti, è subito scappata riuscendo fortunatamente ad allertare i carabinieri.

Nella nottata del 4 gennaio scorso, i Carabinieri della Stazione di Montesilvano (Pescara) hanno così arrestato un cittadino italiano responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nell specifico il soggetto, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri congiunti, essendo in possesso delle chiavi dell’abitazione familiare, è rientrato violando di fatto il provvedimento in parola.

In quel frangente la madre ha contatto i carabinieri che, sopraggiunti in pochi istanti, hanno immobilizzato prontamente l’uomo e lo hanno arrestato, scongiurando eventuali conseguenze per l’incolumità fisica della donna.