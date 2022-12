ENTRAMBI SORDOMUTI: MATRIMONIO IN LINGUA DEI SEGNI A SAN SALVO

SAN SALVO – Lei di San Salvo, lui cittadino indiano, entrambi sordomuti, si sposano utilizzando la lingua dei segni.

Protagonisti della vicenda sono Sara Fabiano e Abraham Ajeesh, che questa mattina sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, nell’aula consiliare del Comune.

Per consentire alla coppia di sposi di seguire le fasi della cerimonia e la lettura dell’atto di matrimonio erano presenti una traduttrice della lingua dei segni in italiano, Ilenia Cacciavillani, e Claudio Boccacci per quella internazionale. Testimoni Giancarlo Romanato e Laura Di Felice.

Abraham e Sara si sono conosciuti in India, paese d’origine dello sposo che risiede a Mumbai.