ENTUSIASMO A TRASACCO PER LA TIRRENO-ADRIATICO: QUAGLIERI, “MOMENTO STORICO PER L’ABRUZZO”

TRASACCO – L’arrivo della Tirreno-Adriatico a Trasacco ha regalato una giornata memorabile agli appassionati di ciclismo e agli abitanti della Marsica (L’Aquila), confermando l’Abruzzo come terra di grande sport internazionale. Una folla entusiasta ha accolto il passaggio della carovana della Corsa dei Due Mari, con migliaia di spettatori lungo il percorso che hanno reso omaggio ai campioni del ciclismo mondiale. Un evento che ha saputo coniugare lo spettacolo sportivo con la valorizzazione del territorio, offrendo un’importante vetrina per le bellezze paesaggistiche e culturali dell’entroterra abruzzese.

Mario Quaglieri, Assessore allo Sport della Regione Abruzzo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “L’arrivo della Tirreno-Adriatico a Trasacco è stato un momento storico per la nostra regione. L’entusiasmo del pubblico e la straordinaria cornice paesaggistica hanno reso questa giornata un grande successo, dimostrando come l’Abruzzo sia un palcoscenico ideale per ospitare eventi di prestigio internazionale. Ringrazio gli organizzatori, le istituzioni presenti a partire dal Vicepresidente della Provincia dell’Aquila Gianluca Alfonsi e dal Sindaco di Trasacco Cesidio Lobene, e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa straordinaria manifestazione.”

L’evento ha avuto un impatto significativo anche in termini di promozione turistica ed economica, con un indotto rilevante per le attività locali e una risonanza mediatica che ha proiettato la Marsica e l’intera regione sulla scena sportiva internazionale.

“La Regione Abruzzo continuerà a investire nello sport come leva di crescita e promozione del territorio, sostenendo iniziative che possano esaltare le eccellenze paesaggistiche e culturali della nostra terra. Sin dal mio insediamento come Assessore ho lavorato in questa direzione e continuerò a farlo con determinazione, affinché l’Abruzzo possa affermarsi sempre più come punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale”, ha concluso Quaglieri.