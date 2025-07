EPIDEMIA BLU TONGUE: DOMANI PRESIDIO DELLA COLDIRETTI DAVANTI ALL’EMICICLO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Domani 16 luglio alle ore 10.00, all’Aquila, di fronte a Palazzo Silone (sede della Giunta e della Presidenza della Regione Abruzzo), in via Leonardo da Vinci, gli allevatori abruzzesi di Coldiretti si incontreranno con le immancabili bandiere per manifestare sulla gestione della Blue tongue, la malattia virale che colpisce il bestiame ovino e che sta causando ingenti perdite economiche agli allevatori.

Durante il presidio Coldiretti chiederà alla Regione misure concrete per prevenire la diffusione del virus, il sostegno economico per la vaccinazione di tutti i capi ovini e adeguati risarcimenti per compensare le perdite di reddito. La malattia, che non è trasmissibile alle persone né ai prodotti alimentari, è l’ennesima spada di Damocle che si abbatte sul settore già provato dalla siccità e dall’aumento dei costi di gestione aziendale.

Nel corso del presidio verrà illustrato il documento delle richieste presentate alla Regione per fronteggiare la diffusione della malattia.