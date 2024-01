EQUIPAGGIAMENTO INADEGUATO: IN 15 BLOCCATI A DUEMILA METRI, RECUPERATI AL RIFUGIO SEBASTIANI

L’AQUILA – Avevano trascorso la notte al Rifugio Sebastiani, 2.102 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila), nel Parco regionale Sirente Velino, ma, a causa del loro equipaggiamento inadeguato al fondo innevato e ghiacciato, al mattino quindici escursionisti non sono stati in in grado di percorrere il sentiero di ritorno in autonomia e sono stati costretti a chiamare i soccorsi.

Così i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf), hanno dovuto mettere in atto le procedure per il recupero della comitiva.

Una volta raggiunto il Rifugio, gli uomini del Cnsas e dal Sagf hanno provveduto ad assicurare tutti con corde e a fornire ramponi e ramponcini per procedere in sicurezza.

Con l’occasione, a seguito dei due recenti interventi di recupero di escursionisti non adeguatamente attrezzati, per fortuna tutti illesi, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, nella persona del presidente Daniele Perilli, rammenta l’importanza di una corretta pianificazione delle escursioni in ambiente invernale e soprattutto raccomanda di equipaggiarsi adeguatamente per evitare di trovarsi inutilmente in situazioni di pericolo.