EQUITAZIONE: ABRUZZESE IN EVIDENZA AL CONCORSO NAZIONALE CATEGORIA A 5

L’AQUILA – L’abruzzese Elisa Splendiani in evidenza al Concorso Ippico Nazionale Cat. A 5 che si è svolto ieri all’Horse Sporting Club Le Lame di Montefalco (Perugia).

Piazzandosi al primo posto del Piccolo Gran Premio H 135, in sella al suo fidato cavallo Manila, dopo una prestazione impeccabile nel netto della gara della giornata di venerdì, Elisa ha dimostrato di essere in uno stato di forma eccezionale, raggiungendo un ottimo risultato che la colloca tra i migliori.

La competizione ha visto la partecipazione di amazzoni e cavalieri di caratura internazionale, inclusi atleti olimpici, e il successo di Elisa rappresenta un’importante affermazione delle sue abilità e del livello raggiunto nella disciplina.

“Sono estremamente soddisfatta del risultato ottenuto”, commenta l’atleta. “Confrontarsi con atleti di tale calibro è un’esperienza unica e formativa. Manila e io abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e questa vittoria è la conferma del nostro impegno e della nostra connessione”.

La giornata di ieri non solo segna un traguardo importante per Elisa, ma rappresenta anche un impulso per il futuro, incoraggiando la comunità equestre abruzzese a continuare a puntare su eccellenza e determinazione.