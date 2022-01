ERA AI DOMICILIARI MA GIRAVA PER LA CITTA’, ARRESTATO 36ENNE A PESCARA

PESCARA – Pur essendo ai domiciliari, girava liberamente per la città. E’ stato arrestato ieri per evasione un 36enne pescarese, nel corso del controllo di un’auto con tre persone a bordo, da parte di una pattuglia dipendente del distaccamento polizia stradale di Piano D’Orta, sulla diramazione dir. C, via Aterno.

Mentre la conducente, di anni 40, risultava essere in possesso di patente di guida revocata, a carico dell’altro è risultato un provvedimento di detenzione domiciliare ancora in atto per espiazione residua pena riferibile a condanna per furto e spaccio stupefacenti.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato per il reato di evasione ed il p.m. di turno ne ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Pescara, nonché il giudizio con rito direttissimo per la mattinata di oggi.