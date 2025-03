“ERA MEGLIO TITKOTER CHE NAPOLI CALCIO PER PROMUOVE ALTO SANGRO”, LETTERA DI D’ALFONSO A MARSILIO

PESCARA – “La invito a ripetere ulteriore autodenuncia con me per quanto riguarda i finanziamenti destinati generosamente al Napoli Calcio, pari a 1.000.000 di euro l’anno più Iva (dunque con esborso per le casse regionali di 1.220.000 euro) dal 2020 al 2031, per complessivi 14,6 milioni di euro. Infatti, considerata l’esposizione mediatica causata dalla tiktoker Rita De Crescenzo alla località di Roccaraso, sarebbe stato più avveduto pensare a lei per la reclamizzazione dell’Alto Sangro”.

E’ un passaggio della lettera che il deputato del Pd, ed ex presidente della Regione Luciano D’Alfonso ha scritto al presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi,che lo ha tirato in causa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato la Regione Abruzzo, riguardo il contenzioso per la vicenda Euroservizi, al pagamento di 1,5 milioni di euro alla Provincia dell’Aquila, quale risarcimento del danno. Marsilio ha dato mandato all’Avvocatura regionale di trasmettere le carte alla Corte dei Conti per verificare eventuali responsabilità di questo danno erariale che si è verificato tra il 2015 e il 2018, ovvero quando era al governo della Regione il centrosinistra di Luciano D’Alfonso.

l

Gentile presidente,

apprendo con soddisfazione della Sua volontà di trasmettere alla Corte dei Conti i documenti relativi alla vicenda Euroservizi, nata per verificare la possibilità di danni erariali. L’accertamento della verità e della congruità dell’azione amministrativa è sempre un dato positivo.

Va sottolineato che gli aspetti problematici dei documenti contabili di Euroservizi risalgono almeno al maggio 2012 e hanno riguardato il perimetro dei bilanci della Pubblica amministrazione. L’una e l’altra, Provincia e Regione, sono articolazioni dell’ordinamento pubblico.

Per questo motivo, La premuro ad accettare la mia richiesta di autodenuncia condivisa dinanzi alla magistratura contabile affinché sia fatta piena luce sulla questione che lei sta illuminando con la sua indiscutibile conoscenza amministrativa.

Parimenti, La invito a ripetere ulteriore autodenuncia con me per quanto riguarda i finanziamenti destinati generosamente al Napoli Calcio, pari a 1.000.000 di euro l’anno più Iva (dunque con esborso per le casse regionali di 1.220.000 euro) dal 2020 al 2031, per complessivi 14,6 milioni di euro. Infatti, considerata l’esposizione mediatica causata dalla tiktoker Rita De Crescenzo alla località di Roccaraso, sarebbe stato più avveduto pensare a lei per la reclamizzazione dell’Alto Sangro, a costi sicuramente più contenuti e per un periodo più lungo dei pochi giorni che la squadra partenopea trascorre in Abruzzo.

Le assicuro che l’archiviazione intervenuta si può curare e risanare con un supplemento di elementi che sono nella condizione di favorire, anche utilizzando una piccola parte della Sua esperienza amministrativa.

Su questi punti chiederò di essere audito anche dalla Commissione vigilanza del Consiglio regionale, in modo tale da mettere al corrente anche la persona giuridica della istituzione Regione, determinando l’insorgenza di un vero e proprio curriculum dei due procedimenti amministrativi dalla differente consistenza di generosità: una di facile misurazione e l’altra di sorprendente sommo gaudio collocativo. Sono convinto che la Corte dei Conti ringrazierà. In attesa di conoscere le Sue prevedibili determinazioni,

La saluto dedicandomi a ringraziarLa per la perspicacia amministrativa senza alcuna intermittenza.