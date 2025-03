ERASMUS: SCIMIA, “CON GRANDE SUCCESSO ASSEMBLEA ESN SCRITTA NUOVA PAGINA PER CAPITALE CULTURA”

L’AQUILA – “Un grande successo in termini di presenze per un appuntamento che rappresenta un’ulteriore occasione di valorizzazione del territorio attraverso il coinvolgimento di giovani studenti universitari, provenienti da tutta Italia, con i quali abbiamo scritto una nuova pagina per la nostra Capitale della Cultura”.

È il bilancio di Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale dell’Aquila, delegato alle Politiche Europee, entrato a far parte del progetto lanciato dalla Commissione europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” al termine dell’Assemblea Generale di Erasmus Student Network (ESN) Italia, che si è tenuta all’Aquila dal 21 al 23 marzo presso l’Hotel Canadian.

All’importante e partecipato momento di confronto, nel corso del quale si è discusso di progetti nazionali ed internazionali, hanno preso parte oltre 200 volontari provenienti da tutte le sezioni d’Italia, oltre a rappresentanti del mondo accademico e culturale.

“In questi giorni è stato immaginato e disegnato il percorso della Capitale della Cultura 2026 – aggiunge Scimia – L’Aquila, che è una città universitaria da sempre proiettata al futuro, in continua evoluzione, farà tesoro del contributo apportato da tanti ragazzi, esperti ed universitari, un’esperienza che non dimenticheremo”.

“Promozione dell’internazionalità e scambi culturali sono il vero valore aggiunto di queste iniziative, soprattutto per le comunità ospitanti. Per questo abbiamo rinnovato il nostro impegno all’accoglienza in quello che sta diventando sempre più un laboratorio di innovazione sociale per i giovani”, conclude Scimia.