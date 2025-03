L’AQUILA – “L’Aquila si prepara a diventare Capitale della Cultura 2026 e il nostro obiettivo è quello di renderla una capitale a tutto tondo, coinvolgendo sempre più realtà, con particolare attenzione ai ragazzi e agli studenti universitari che ci aiuteranno a costruire una rete anche con i Paesi più lontani, diventando esempio di integrazione culturale”.

Così Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale dell’Aquila, delegato alle Politiche Europee, entrato a far parte del progetto lanciato dalla Commissione europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” in occasione della presentazione, oggi pomeriggio a Palazzo Margherita, della I Piattaforma nazionale 2025 di Erasmus Student Network (ESN) Italia, in collaborazione con l’associazione studentesca Aquilasmus, che si terrà all’Aquila, presso l’Hotel Canadian, dal 21 al 23 marzo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre a Scimia, il responsabile della candidatura L’Aquila Capitale della cultura 2026 Alessandro Crociata; il direttore delle Relazioni Internazionali Institut Mines – Telecom Olivier Epinette, la vice presidente di ESN Italia Valentina Carcione; la capo organizzatrice della I Piattaforma Nazionale Chiara Alberta Parisse.

“Quando si è presentata l’occasione di ospitare questo evento, non abbiamo esitato neanche un attimo – ha spiegato Scimia – Siamo orgogliosi che sia stata scelta L’Aquila, una città universitaria di grande importanza, per discutere di progetti nazionali ed internazionali che consolideranno le alleanze accademiche instaurate dai vari atenei”.

Oltre 200 i volontari provenienti dalle sezioni di tutta Italia che riuniranno nel capoluogo regionale con la missione di contribuire, con questo evento, alla promozione del territorio come centro pulsante di cooperazione internazionale e di eccellenze accademiche, seguendo il motto di Esn “Unity in Diversity”.

“L’Aquila si trasformerà in un laboratorio di innovazione sociale e culturale per i giovani e noi, come Amministrazione, continueremo a dare il nostro apporto sostenendo sempre queste iniziative che rappresentano un’ulteriore opportunità di rinascita per la nostra città”, conclude Scimia.