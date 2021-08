ERMERGENZA ACQUA, A CHIETI RIFORNIMENTO CON AUTOBOTTI

CHIETI – Una distribuzione straordinaria di acqua a mezzo autobotti sarà attivata a Chieti nei prossimi giorni, un rifornimento straordinario di acqua potabile sia per le autoclavi sia per le utenze non provviste di autoclavi. Lo hanno reso noto il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’ambiente Chiara Zappalorto. Modalità, numeri di riferimento e località dove poter accedere per effettuare il rifornimento, saranno resi noti domani, al termine di una riunione con la Protezione civile comunale, finalizzata a rendere più esteso ed efficace possibile il rifornimento di acqua ai cittadini.

“Ci stiamo coordinando con Aca per rendere operativo questo servizio straordinario al più presto, se possibile già dalla mattina di mercoledì – dicono Ferrara e Zappalorto – Si tratta di una necessità a fronte della settimana peggiore di emergenza idrica che la nostra città si appresta a vivere con le annunciate chiusure quotidiane del flusso, rese note dall’Aca fino al 23 agosto. L’acqua mancherà tutte le sere nella città alta dalle 22 alle 6, mentre per Chieti Scalo tutti giorni sono previste riduzioni di flusso dalle ore 23 alle ore 5.30 del mattino seguente e tutto questo di certo avrà effetti anche sulle scorte e sul ritorno del flusso l’indomani, perciò abbiamo ritenuto necessario organizzare una distribuzione suppletiva di acqua che avverrà con autobotti e per diverse utenze, per rifornire i condomini dotati di autoclave, nonché per distribuire ai cittadini acqua a prescindere dai serbatoi che hanno a casa. La riunione di domani servirà ad attivare una funzione specifica del Coc comunale dedicata all’emergenza idrica e a stabilire le zone di rifornimento dove dovranno approdare le autobotti e i punti di distribuzione di acqua dalle rastrelliere, cioè mezzi fissi, dove potranno recarsi tutti i cittadini con bidoni, bottiglie e contenitori per contenere le scorte. Usufruiremo della protezione civile comunale, affinché queste operazioni si svolgano in sicurezza e rispondenza alle normative covid, ma va ricordato che a prescindere da questa mobilitazione di emergenza, gli utenti che sono provvisti di autoclave possono continuare a chiedere sempre, dunque in ogni momento, il pronto soccorso idrico ad Aca, contattando la società al numero verde 800 800 838, oppure utilizzando il modulo presente sul sito, disponibile al link che segue: https://aca.pescara.it/primo-piano/emergenza-idrica-2021.html alla mail protocollo@aca.pescara.it” .