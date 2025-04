EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TERAMO: LA UIL DENUNCIA, “FORTI RITARDI”

TERAMO- “Questa organizzazione sindacale. è venuto a conoscenza del ritardo nell’erogazione dei buoni pasto al personale del Comune di Teramo In particolare il personale non percepisce il buono pasto dal mese di dicembre 2024 e non si aveva contezza delle motivazioni di tale ritardo”. Lo si legge in una nota della Uil.

“In data 01.04.2025”, prosegue la nota, “abbiamo appreso della comunicazione del dirigente dell’area 3, Dott.ssa Daniela Cozzi, che fornisce le motivazioni del “forte” ritardo nell’erogazione dei buoni pasto fornendo anche le proprie scuse, gesto apprezzabile e non scontato. Abbiamo chiesto spiegazioni di questo ritardo, con apposita nota interna, preoccupati anche dell’abitudine di questo ente nel ritardare le liquidazioni a favore dei dipendenti. Ci riferiamo al ritardo nel pagamento dell’istituto della produttività che ha visto solo nella busta di marzo 2025, la corresponsione delle somme spettanti per l’anno 2023″.

“Questo si è da considerarsi un “forte” ritardo visto che in tutti gli enti la produttività viene erogata tra marzo e luglio dell’anno dopo. E’ intollerabile che le lavoratrici ed i lavoratori del Comune di Teramo oltre a non poter avere un contratto, a livello nazionale, dignitoso che garantisca almeno un recupero della perdità d’acquisto subita negli anni, debbano anche attendere mesi e mesi per avere quanto a loro spettante. Per questo si chiede che gli uffici preposti attivino immediatamente tutte le azioni propedeutiche per la liquidazione della produttività 2024 entro il mese di giugno/luglio 2025 recuperando cosi questo ingiustificabile ritardo che danneggia ogni giorno tutti i dipendenti dell’ente”.