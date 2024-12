EROSIONE COSTA: CHIESTI INTERVENTI PER PROTEGGERE LE SPIAGGE A FOSSACESIA

FOSSACESIA – Il maltempo di questi ultimi giorni ha causato gravi danni alle spiagge del litorale di Fossacesia (Chieti), con il forte vento che ha ulteriormente eroso le coste e messo a rischio anche le attività degli stabilimenti balneari. Questa mattina il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha incontrato alcuni operatori delle concessioni demaniali che hanno segnalato le difficoltà per la prossima stagione balneare causato dal mare avanzato che comprometerebbe anche lo svolgimento delle loro attività.

L’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha già avviato, con il supporto dei finanziamenti regionali di 2 milioni di euro, di cui un milione destinato per la spiaggia sud, diversi progetti e appalti per interventi mirati a proteggere le zone più colpite negli anni passati. In particolare, nel mese di gennaio partiranno i lavori di messa in sicurezza nella località Cavalluccio, dove il mare ha messo in pericolo una parte della collina che costeggia la Via Verde. Inoltre, è previsto un ulteriore intervento per il rafforzamento delle scogliere dalla Fuggitella, con l’obiettivo di proteggere il tratto che arriva fino alla vecchia stazione ferroviaria.

Un altro intervento fondamentale riguarda il finanziamento regionale destinato alla Provincia per la salvaguardia di una parte della pista ciclabile, minacciata dall’erosione. Il Sindaco Di Giuseppantonio invierà una nota ufficiale al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e all’Assessore Regionale Umberto D’Annuntiis, chiedendo un intervento più massiccio e un sostegno finanziario maggiore, vista la gravità della situazione.

Particolare attenzione è rivolta alla zona sud del lungomare, che va dall’area camper fino alla Darsena, dove la spiaggia si è ridotta drasticamente negli ultimi decenni, con una perdita di quasi l’60% dell’estensione. L’ENEA, in uno studio fatto negli anni passati, ha previsto che, con l’innalzamento del livello del mare, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, rendendo urgente l’adozione di soluzioni strutturali.

“Le risorse destinate ai 5 km di spiaggia di Fossacesia sono purtroppo insufficienti per far fronte davvero a tutte le esigenze. È fondamentale che vengano concessi finanziamenti adeguati, sulla base delle reali necessità, non solo per le situazioni di emergenza, ma anche per prevenire ulteriori fenomeni erosivi che potrebbero mettere in pericolo il nostro patrimonio naturale e turistico”, ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio. “Il turismo balneare merita particolare attenzione, ed è fondamentale garantire la sicurezza delle nostre coste per preservare questa risorsa.”

“Il Comune di Fossacesia, con il suo Settore Tecnico, guidato dall’ing. Nico Priori– ha concluso il sindaco Di Giuseppantonio- continuerà a monitorare la situazione e a lavorare in sinergia con la Regione, soprattutto la sua Struttura Servizio Opere Matittime del Dipartimento Infrastrutture, che segue e affronta con particolare cura i problemi dell’erosione, per garantire la sicurezza e la protezione delle nostra costa”.