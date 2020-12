EROSIONE COSTA, D’INCECCO, DI MATTEO E MARCOVECCHIO: “GESTIONE PINETA CATUCCI SUL MODELLO GENOVA“

PINETO – “Raccogliamo il grido di dolore dei proprietari degli appartamenti situati alle spalle della pineta Catucci che chiedono alla Regione Abruzzo interventi immediati anti erosione”.

Lo dichiarano in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega, Emiliano Di Matteo, presidente della terza Commissione consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, e Emanuele Marcovecchio, presidente della seconda Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, che scrivono “Presteremo massima attenzione alla richiesta dei cittadini di Pineto affinché le opere di somma urgenza vengano effettuate nel minor tempo possibile, purtroppo il problema dell’erosione riguarda gran parte della costa abruzzese .

“A tal proposito va sottolineato che, dopo tanti anni, la Regione Abruzzo ha adottato il Piano Difesa della Costa (Pdc) un’ opera dall’importo di ben 146 milioni di euro – Pdc strumento essenziale per la pianificazione degli interventi di gestione della fascia costiera, ne definisce il quadro programmatorio ed attuativo, sia per l’attivazione e la disposizione delle risorse economiche sia per la successiva autorizzazione e la realizzazione degli interventi”, proseguono i consiglieri leghisti.

“Vogliamo chiedere alla Giunta regionale di inserire l’attuazione di questo piano come punto principale dell’elenco di opere finanziate con i fondi del Recovery fund e, poiché trattasi di emergenza, è nostra intenzione sottoporre alla Giunta regionale la nomina di un commissario straordinario, con poteri procedurali straordinari, affinché gli interventi siano tempestivi e risolutivi.Un modello Genova per la gestione del problema erosione”, concludono.

