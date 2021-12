EROSIONE COSTA, ZENNARO: “GOVERNO APPROVA PROPOSTA FINANZIAMENTO PIANO CON FONDI PNRR”

ROMA – Approvata questa mattina in aula, alla Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la proposta all’ordine del giorno del deputato Antonio Zennaro, Lega, che impegna il Governo a finanziare il recente piano regionale di difesa dall’erosione costiera del litorale abruzzese, anche attraverso i fondi del Pnrr.

“Innanzitutto ritengo positivo che il Governo abbia accolto quest’orientamento di un maggiore e concreto impegno per risolvere un problema che l’Abruzzo si porta dietro da oltre vent’anni e che ogni giorno di più minaccia di far scomparire tratti di costa, come quello nord della provincia di Teramo, tra Alba Adriatica e Martinsicuro. Il Pnrr rappresenta un’opportunità per avere a disposizione le risorse idonee a realizzare più velocemente tutti gli interventi e le opere necessarie, che siano strutturali e definitive. Mi occuperò personalmente di monitorare l’effettiva destinazione dei fondi al piano regionale antierosione”, dice Antonio Zennaro.