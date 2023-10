EROSIONE DELLE COSTE IN ABRUZZO: D’ANNUNTIIS, “OK A PIANO DI INTERVENTO DI OTTO MILIONI”

PESCARA – Il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha comunicato alla Regione Abruzzo l’approvazione del Piano di ulteriori interventi per la difesa della costa per 3.249.474,88 euro anche se l’importo complessivo è di 8 milioni.

Lo comunica il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis. Il Piano si articola nel seguente modo con interventi nelle province di Teramo, Pescara e Chieti: 1. € 20.000,00 alla Società Villa Vignola per rimborso danni mareggiata; 2. € 49.559,46 a favore del Comune di Roseto per la chiusura amministrativo – contabile dell’intervento che ha visto il posizionamento di scogliere; 3. € 3.179.915,42 destinati dalla Regione Abruzzo per l’intervento a difesa del litorale dei comuni di Martinsicuro ed Alba Adriatica, quale lotto funzionale del sistema di difesa della costa Inoltre con le provvidenze di cui alla Legge 145/2018 sono state stanziate le ulteriori seguenti risorse : ⁃ Alba Adriatica e Martinsicuro ulteriori 3.278.200,00 ⁃ Roseto degli Abruzzi 650.000,00 ⁃ Pineto 200.000,00 ⁃ Fossacesia 100.000,00 ⁃ Torino di Sangro 100.000,00 ⁃ Casalbordino 100.000,00 ⁃ San Salvo 300.000,00 ⁃ Montesilvano 100.000,00.

L’importo complessivo, pari ad € 8.077.674,88, consentirà di dare avvio ai lavori di difesa della costa nei comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica, martoriati dall’erosione, attraverso il posizionamento di scogliere emerse e di realizzare altri interventi diffusi lungo tutta la costa abruzzese.

“Grazie ai fondi strutturali si porterà a conclusione l’intera opera per il completamento del Piano di difesa della Costa, che sviluppa un intervento complessivo di oltre 100 milioni. Continua l’azione della Giunta Marsilio in difesa della costa abruzzese – conclude il sottosegretario D’Annuntiis – per dare risposte concrete alle comunità e agli operatori del settore dopo venti anni di oblio totale. Mai alcun governo regionale ha fatto così tanto contro l’erosione.”