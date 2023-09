ERSI ABRUZZO: INDAGINE ESPLORATIVA PER ACQUISIZIONE IMMOBILE ALL’AQUILA

L’Aquila – L’Ersi Abruzzo (Ente regionale per il servizio idrico) intende avviare una indagine esplorativa per l’acquisizione in proprietà di un immobile in L’Aquila da destinare a sede istituzionale dell’Ente. le specifiche tecniche richieste ed il modello per la partecipazione alla manifestazione di interesse è reperibile al seguente indirizzo: https://www.ersi-abruzzo.it/ sezione “avvisi pubblici”.

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse al seguente indirizzo pec:prot[email protected],entro le ore 13.00 del giorno 23.10.2023.

responsabile del procedimento: ing. Carlo Giovani