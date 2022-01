AVEZZANO – E’ stato ritrovato senza vita in via Monte Velino, vicino al ponte della ferrovia, il 22ennne di Avezzano Giancarlo Casadei, scomparso la sera prima da casa,dopo una discussione in famiglia.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, a a far scattare l’allarme è stata una passeggera del treno che, verso le ore 15, stava percorrendo la linea Avezzano-Roccasecca, che ha notato qualcosa di strano dal finestrino e ha chiamato il 113.

A intervenire sul posto gli agenti della polizia ferroviaria e del Commissariato di Avezzano, che hanno richiesto l’intervento del magistrato di turno.

Accanto al corpo, gli inquirenti hanno tvato anche uno zaino appartenente al giovane, contenente gli indumenti di ricambio.

La procura di Avezzano ha intanto aperto un’inchiesta, coordinato dal sostituto procuratore della Repubblica che, nelle prossime ore, decideràdi consegnare la salma alla famiglia per le esequie.