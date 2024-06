ESCURSIONE STRAORDINARIA NELLA RISERVA DEL BORSACCHIO ORGANIZZATA DALLE GUIDE E DAL CAI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – I volontari delle Guide della Riserva Naturale del Borsacchio hanno organizzato un’escursione straordinaria lungo il tratto costiero e collinare della Riserva, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI) di Teramo. Questa iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere e far conoscere l’area protetta, non solo nelle sue zone più frequentate, ma anche nella zona collinare, che purtroppo è minacciata da piani di cancellazione da parte della Regione Abruzzo. Le motivazioni di questi piani non sono chiare, ma si sospetta che possano essere legate a speculazioni edilizie.

Durante la giornata, oltre un centinaio di escursionisti hanno avuto l’opportunità di scoprire le dune, l’habitat del fratino – un piccolo uccello marino minacciato di estinzione – e i suggestivi crinali e formazioni geologiche della riserva. La visita ha incluso anche i luoghi di produzione agricola e vitivinicola, evidenziando l’importanza di un equilibrio virtuoso tra natura, territorio e turismo sostenibile.

Questa escursione fa parte del calendario primavera/estate della Riserva del Borsacchio, che mira a riaffermare l’importanza di un utilizzo sostenibile del suolo e di una convivenza armoniosa tra uomo e natura. Eventi come quello di oggi dimostrano che un futuro sostenibile è possibile, mantenendo i confini originali della riserva, implementando una gestione professionale e promuovendo una continuità tra le attività umane e la protezione ambientale.

La Riserva Naturale del Borsacchio è un’area protetta di grande valore ambientale situata nella regione Abruzzo, Italia. Ospita una varietà di habitat e specie, integrando perfettamente la conservazione della natura con le attività umane sostenibili.