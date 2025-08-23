ESCURSIONISTA MORTO SUL GRAN SASSO: IL CORDOGLIO DEL “PASSO POSSIBILE” ALLA FAMIGLIA PERSICHETTI

L’AQUILA – Americo Di Benedetto,”Il Passo Possibile” nella persona del Presidente Fabrizio Ciccarelli e il Gruppo in Consiglio comunale dell’Aquila (Emanuela Iorio, Elia Serpetti e Massimo Scimia) si stringono “alla famiglia Persichetti con sincero cordoglio. Stefano morto sul Gran Sasso, ragazzo molto conosciuto e benvoluto in città, lascia un vuoto incolmabile per una passione tanto forte quanto difficile. Al papà Berardino, noto e stimato pediatra aquilano in pensione, alla mamma Anita e alla sorella Laura le più sentite condoglianze”.

