ESCURSIONISTA SI PERDE SUI MONTI SIBILLINI: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

TERAMO – Disavventura a lieto fine per un escursionista 46enne di Controguerra (Teramo) che oggi si è perso mentre stava facendo un’uscita nelle montagne innevate dei Sibillini nel territorio di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).

L’uomo nel pomeriggio ha contattato il numero delle emergenze, spiegando di essersi perso nei pressi delle gole del Garrafo, rimanendo bloccato nella neve piuttosto alta.

In zona si è portata una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli col supporto di un elicottero.

Grazie ai contatti telefonici con la centrale operativa, l’abruzzese è stato rintracciato, issato a bordo di “Drago”, posto in salvo ed affidato al personale sanitario del 118, che lo ha visitato trovandolo sostanzialmente in buone condizioni, tanto che l’uomo ha fatto poi rientro in autonomia a casa. Sul posto anche il personale del Soccorso Alpino.