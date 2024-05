ESE – CPT: GLI STUDENTI DEL COLECCHI E DELL’ITSEE PARTECIPANO ALL’ EDILTROPHY 2024

L’AQUILA – Valorizzare i migliori studenti tecnici dell’Istituto tecnico superiore efficienza energetica (Itsee) e dell’Istituto superiore ‘Ottavio Colecchi’.

Questa la finalità con la quale l’Ese – Cpt ha aderito alla seconda edizione del ‘Concorso nazionale sulla progettazione di manufatti prodotti finiti a regola d’arte’, Edil Trophy 2024 del Formedil.

La partecipazione al concorso – si legge in una nota – ha fornito agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le proprie competenze, sviluppando capacità di lavoro di squadra e spirito collaborativo, aumentando le proprie conoscenze dei materiali, dei cicli produttivi e dando la possibilità agli aspiranti progettisti, di inserirsi per la prima volta in un contesto lavorativo e di produzione industriale.

Partecipando al concorso, i giovani studenti potranno aggiudicarsi il titolo di ‘migliori giovani tecnici progettisti del 2024’.

Due gli istituti, due le squadre: la squadra senior, composta dagli studenti Itsee, Alessia Di Loreto, Onelio di Giulio e Felice Sciascera, coordinati dai tutor Ese – Cpt, Valentina Scenna, Mauro Cicchetti, Bruno Petrella e Tommaso Zarra.

E la squadra junior, composta dagli studenti del ‘Colecchi, Ludovica Lattanzi, Samuele Nardocci, Tommaso Sottani e seguita dai docenti interni Davide Eliseo e Antonio Di Pietrantonio in collaborazione con tutor Ese Cpt sopra citati.

Entrambe le squadre hanno presentato due strutture di arredo urbano, pensate per essere collocate in una zona ad alta densità pubblica, garantendo l’accessibilità a tutti con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un’ esperienza che ha permesso agli studenti di acquisire una visione professionale completa, superando i confini della progettazione puramente scolastica.

Attraverso una suddivisione efficace delle mansioni è stato possibile valorizzare le competenze individuali di ciascun membro del team, favorendo un confronto costruttivo sul lavoro svolto alla stregua di quello che succede in uno studio professionale già avviato.