ESENZIONE TARI PER STUDENTI AQUILANI FUORI SEDE: MACCARONE, “PASSO AVANTI IN COMMISSIONE”

L’AQUILA – “Il Comune dell’Aquila introdurrà un’importante novità in materia di tassa sui rifiuti per gli studenti fuorisede aquilani, contenuta all’interno del regolamento per la disciplina dell’Imu e della Tari, la tassa sui rifiuti, approvato oggi nelle commissioni consiliari prima e quarta”.

Ad annunciarlo, in una nota, il capogruppo di L’Aquila Protagonista, Alessandro Maccarone: “La misura prevede che gli studenti universitari aquilani fuori sede non verranno considerati nel nucleo familiare ai fini Tari qualora dimostrino di essere domiciliati in un altro Comune per motivi di studio e di essere ivi assoggettati al pagamento del tributo allegando la seguente documentazione: copia del certificato di iscrizione universitaria; copia del contratto di locazione; copia della ricevuta di avvenuto pagamento annuale della Tari del Comune di domicilio”.

“Si tratta di una misura che va concretamente a sostegno di tutte quelle famiglie aquilane che hanno nel proprio nucleo uno studente universitario fuori sede, in un momento in cui il costo della vita è sempre più alto. Un intervento di buon senso che contiamo di approvare in consiglio comunale per rispondere a un’esigenza reale e che contribuirà a rendere la nostra fiscalità locale più sostenibile e attenta alla popolazione universitaria”.

“Il centrodestra, guidato dal sindaco Pierluigi Biondi, dimostra ancora una volta la capacità di essere vicino agli studenti e alle loro famiglie in modo concreto. Ringrazio il vicesindaco Raffaele Daniele, delegato al bilancio, la struttura amministrativa guidata dal direttore generale Tiziano Amorosi e i presidenti di Commissione Gloria Nardecchia e Livio Vittorini per il lavoro svolto in commissione”, conclude.