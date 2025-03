ESERCITO: ALL’AQUILA IL GIURAMENTO VOLONTARI FERMA INIZIALE, TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA VIABILITA’

L’AQUILA – In occasione della cerimonia di Giuramento Solenne dei Volontari in Ferma Iniziale del 3° blocco 2024 dell’Esercito, in programma venerdì 28 marzo presso lo stadio Gran Sasso-Italo Acconcia, a partire dalle 14:15, il Comune dell’Aquila ha predisposto un servizio di bus navetta, gratuito, per agevolare l’afflusso dei partecipanti e degli ospiti individuando, al contempo, apposite aree di sosta, anch’esse gratuite, dislocate in diverse zone della città.

L’afflusso all’interno dello stadio sarà consentito a partire dalle ore 12.

PARCHEGGI

Megaparcheggio Terminal bus “Lorenzo Natali”: il megaparcheggio conta di 640 posti auto complessivi ed è gratuito. Sarà disponibile il piano -2 della struttura, dove sono presenti 100 posti auto (disponibili sia gli ospiti della cerimonia sia gli utenti abituali), e verrà aperto il piano -3, che sarà interamente dedicato agli ospiti della cerimonia di giuramento e dove sono disponibili 320 posti auto.

Autoparco comunale: presso l’autoparco comunale, situato in via Rocco Carabba, saranno disponibili 400 posti auto, individuata in un’area delimitata da un apposito accesso presidiato da personale dedicato.

Via Pile: 100 posti auto. Gli stalli sono disponibili per l’utenza e per gli ospiti della cerimonia.

Via D’Ascanio: 100 posti individuati nell’area camper (non coperti dal servizio navetta in quanto lo stadio è facilmente raggiungibile a piedi).

L’accesso alle aree di sosta sarà consentito a partire dalle ore 10:30.

SERVIZI NAVETTA

Le navette saranno riconoscibili da grafiche dedicate all’evento.

Servizio navetta parcheggio Via Pile/Autoparco (linea rossa), fermate e orari.

Afflusso: servizio effettuato con 3 bus da 100 posti attivo dalle ore 10:40 (prima partenza) alle ore 12:10 (ultima partenza). Fermata di arrivo di arrivo in Piazzale Cencioni.

Deflusso: servizio di ritorno dalle ore 15:30 (prima partenza) alle ore 17:00 (ultima partenza). Fermata d’imbarco in Piazzale Cencioni.

Servizio navetta Terminal Natali (linea blu), fermate e orari.

Afflusso: servizio effettuato con 2 bus da 100 posti attivo dalle ore 10:40 (prima partenza) alle ore 12:10 (ultima partenza). Fermata d’arrivo su Via Amleto Cencioni.

Deflusso: servizio di ritorno dalle ore 15:30 (prima partenza) alle ore 17:00 (ultima partenza). Fermata d’imbarco su Via Amleto Cencioni.