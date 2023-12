ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI CARABINIERI DI ROMA IL 10 DICEMBRE A SANT’OMERO

SANT’OMERO – La fanfara del Carabinieri di Roma si esibirà il 10 dicembre a Sant’Omero nel teramano. L’evento è stato concepito e promosso dalla locale Amministrazione Comunale in sinergia con il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo per rendere ancora più suggestivi e solenni i festeggiamenti della Immacolata Concezione.

La serata sarà presentata da Francesca Martinelli, referente del “Premio Nazionale Paolo Borsellino”, cantante e oramai consolidata presentatrice di cerimonie dei Carabinieri di Teramo (lo scorso 5 giugno, a Teramo, è stata impegnata nell’attività di speakeraggio del 209° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri) che ha già presentato lo spettacolo della Fanfara, il 5 agosto scorso, a Tortoreto (Teramo), unitamente e, nuovamente confermata, Veronica Fiorà, conduttrice televisiva e telecronista sportiva.

La Fanfara dei Carabinieri di Roma è stata istituita nel lontano 1820, a Torino, quando, per la prima volta, il Corpo dei Carabinieri Reali comprese nel suo organico un nucleo di Trombettieri. Nel 1885, a seguito del trasferimento della Scuola Allievi Carabinieri di Torino a Roma, la Fanfara divenne l’attuale Banda dell’Arma dei Carabinieri. La necessità di fare fronte alle varie esigenze di rappresentanza in Roma e in tutto il territorio nazionale, tuttavia, ha portato all’Istituzione di questo prestigioso complesso musicale. La Fanfara, attiva sia per i servizi di rappresentanza istituzionali che per un’intensa attività concertistica e discografica, è presente in molte località italiane e all’Estero. Il repertorio di questo complesso spazia da quello celebrativo a quello lirico-sinfonico.

Attualmente, la Fanfara è composta da 45 militari musicisti, in servizio permanente, provenienti dai conservatori di musica italiani e, dall’agosto del 1997, è diretta dal Luogotenente Carica Speciale Maestro Danilo Di Silvestro. “Siamo onorati di ospitare nel nostro territorio un’orchestra così pregevole come quella della Fanfara dei Carabinieri, motivo di orgoglio nazionale” – ha dichiarato il Sindaco, Avv. Andrea Luzii – il quale ha colto l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento al Col. Pasquale Saccone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo per il supporto offerto per l’organizzazione di questo prestigioso evento. Invitiamo tutti i cittadini a vivere insieme questo alto momento di cultura.